أخبار عاجلة

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار) -
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا -
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة -
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري -
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة -
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور) -
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 8441 مخالفًا لارتداء الكمامة و257 قضية تداول «شيشة»

Print
ضبط 8441 مخالفًا لارتداء الكمامة و257 قضية تداول «شيشة» ضبط 8441 مخالفًا لارتداء الكمامة و257 قضية تداول «شيشة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها، اليوم السبت، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 8441 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8414شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة الأمن 902 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبط 257 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة»، بإجمالي مضبوطات 1468 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد