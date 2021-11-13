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رئيس «سياحة النواب»: تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الليبية

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رئيس «سياحة النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الليبية رئيس «سياحة النواب»: تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الليبية

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قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن كلمة الرئيس عبدالفتاح خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي اليوم حول ليبيا تاريخية وحملت رسائل هامة للشعب الليبى الشقيق.

وأضافت «على» في تصريحات لها اليوم السبت، أن مشاركة الرئيس السيسى في مؤتمر باريس الدولى هامة للغاية وتؤكد قوة دور المحوري وتأثيرها الإقليمي والدولي وحرصها على دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل .

و تابعت أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهود كبيرة للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا وكذلك الاحترام الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية لأن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة كلها .

و اشارت إلى اهمية اللقاءات التي عقدها الرئيس على هامش المؤتمر مع رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسئولين بالحكومة الفرنسية للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتي تعكس مكانة مصر الدولية ودورها المحورى وحرص كل الأطراف على وجود علاقات قوية مع مصر، لما لها من ثقل ووزن بالمنطقة، ودورها الكبير في حفظ أمن وحل المشكلات في المنطقة، بالإضافة للتجربة المصرية في النمو والتعافي والاستقرار.

المصرى اليوم

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