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طلب إحاطة بالنواب حول قرارات التعليم والمالية بشأن ملف الدروس الخصوصية

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طلب إحاطة بالنواب حول قرارات التعليم والمالية بشأن ملف الدروس الخصوصية طلب إحاطة بالنواب حول قرارات التعليم والمالية بشأن ملف الدروس الخصوصية

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تقدمت غادة قنديل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم بشأن تعاملهما مع ملف الدروس الخصوصية، حيث أكدت النائبة غادة قنديل في طلب الإحاطة على أن تلك التعاملات في الوزارتين تدل على عدم التنسيق وأن كلا منهما يعمل بعيدا عن الآخر.

وأبدت النائبة في طلبها، استياءها واستغرابها من التخبط الواضح بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة المالية، في التعامل مع ملف الدروس الخصوصية، قائلة: «في الوقت التي تحارب التربية والتعليم الدروس الخصوصية نجد أن وزارة المالية تطالب المدرسين بفتح ملفات ضريبة عن الدروس الخصوصية».

وقالت النائبة غادة قنديل، إن تلك التصرفات والقرارات في التعامل مع القضايا المهمة، تُفقد المواطن الثقة في المسؤول كما تشق الصف في التصدي لأي أمر مخالف، مطالبة بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

المصرى اليوم

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