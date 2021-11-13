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ضبط 5410 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5410 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5410 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5410 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1555 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و162 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة دراجات نارية، و27 مخالفة موقف عشوائي، و47 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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