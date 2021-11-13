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تحرير 9 محاضر في حملات تفتيشية على محال الجزارة والأسماك بالشرقية

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تحرير 9 محاضر في حملات تفتيشية على محال الجزارة والأسماك بالشرقية تحرير 9 محاضر في حملات تفتيشية على محال الجزارة والأسماك بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع الطيور ومحلات بيع وتصنيع الأسماك ،لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية، بالإشتراك مع الرقابة التموينية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة لـ «مطاعم، محال جزارة ،ثلاجة حفظ لحوم وأسماك»، وضبط 54 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و100كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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