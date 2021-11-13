«ري المنيا» تعلن 8 مناطق محتملة لاستقبال مياه السيول شرق النيل

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أعلن المهندس فؤاد زكريا، مدير ري شرق بمديرية الري في المنيا، وجود 8 أماكن محتملة، لسقوط واستقبال مياه السيول، هي الأماكن المواجهة لسلسلة جبال البحر الأحمر، من الناحية الشرقية لمحافظة المنيا، بمراكز دير مواس، وملوي، وابوقرقاص، والمنيا، وسمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومغاغة، وجزء من محافظة أسيوط أمام مركز ديروط .

وقال المهندس عبد الحميد مصطفي البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، تضم المحافظة 34 مخر سيل ، منها 22 مخر صناعي ، بينها 2 مخر بنطاق محافظة أسيوط، و20 مخر بنطاق محافظة المنيا- تبدأ من غرب الطريق الصحراوي القديم إلي مصبها علي نهر النيل، وتختص الإدارة العامة لشرق المنيا، بأعمال الصيانة الدورية لها والإشراف عليها.

بالإضافة إلي 12 مخر سيل طبيعي، عبارة عن وديان طبيعية تقع داخل نطاق المحافظة، ويختص الوحدات المحلية بأعمال الصيانة الدورية والإشراف عليها .

مخرات السيول في المنيا

مخرات السيول في المنيا

مخرات السيول في المنيا

مخرات السيول في المنيا