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طوارئ في «مياه البحر الأحمر» بسبب الطقس السيئ.. ورفع آثار الأمطار

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طوارئ في «مياه البحر الأحمر» بسبب الطقس السيئ.. ورفع آثار الأمطار طوارئ في «مياه البحر الأحمر» بسبب الطقس السيئ.. ورفع آثار الأمطار

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تقوم فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسحب مياه الأمطار المتراكمة بجميع المناطق التي تعرضت لسقوط الأمطار حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المحافظة لسقوط الأمطار لمناطق تجمعات المياه لازالة آثارها.

كما تواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقره وتقلبات الطقس.

وخصصت الشركة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.

المصرى اليوم

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