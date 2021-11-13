حالة وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم السبت، عن إحصائية جديدة لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، في فطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 456 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(53) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 170 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 185616 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 2264 حالة، اجمالي المتعافين 181739 حالة، اجمالي الوفيات 1613 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 83 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

فيما بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص