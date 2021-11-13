رغم التقلبات الجوية .. 30 رحلة تزين سماء الأقصر على متنها 650 سائحا

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رغم تقلبات الجؤ على مدن جنوب، ومنها الاقصر، وتحذيرات الأرصاد بإمكانية سقوط امطار رعدية، حلقت البوم السبت 30 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، على متنها 650 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك عقب اخذ اشارة الطيران من الطيران المدني باستقرار حالة الطقس وقت موعد الرحلات بمطار البالون في غرب الأقصر.

وقال الطيار محمود بدوى مسؤول بشركات البالونالطائر، ان سماء المدينة، تزينت اليوم بعدد 30 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة احتلالها لمكانة خاصة مع السياح لدرجة الأمان الذي تحظى به الشركات العاملة في مجال البالون، مما آهل المدينة لتحتل الترتيب الثالث عالميا.. واضاف ان جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا ..

ومن ناحية أخرى، أشاد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر، بالاجتماع الذي تم مع زير السباحة والآثار، وما تم فيه من قرارات وتوصيات تعود بالنفع على القطاع السياحى، ومنها الطلب الذي تقدمت به اللجنة بزيادة عدد الرحلات المباشرة من شرم الشيخ للاقصر وتاثيرها الإيجابي على ربط السياحة الترفيهية بالسياحة الثقافية، بجانب القرارات المهمة لبورصة لندن وما ترتب عليها من مد فترة الطيران الشارتر القادم من اسبانيا حتى نهاية يناير ٢٠٢٢ (مؤقتا) قابلة للتجديد ..

كما تم مناقشة الطلب من العاملين في القطاع السياحى بزيادة وقوف المراكب السياحية بمرسي اسنا لتحقيق أكبر استفادة للعاملين بالسياحة وتنشيط السياحة في المدينة التاريخية، واستغلال المزارات التي تم تطويرها ومنها وكالة الجداوى الأثرية ومعبداسنا وغيرها من المواقع التراثية .