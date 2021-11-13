آداة جديد من جوجل للبريد الإلكتروني

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أعلنت جوجل أنها تقوم بتحديث أداة Gmail iOS بأخرى جديدة مفيدة بالفعل، تعرض لك مواضيع ومرسلي رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في بريدك الوارد.

وتقول الشركة إن الأداة الجديدة سيتم «إطلاقها في الأسابيع القليلة المقبلة» لتحل محل الإصدار السابق الذي لم يتم استقباله بشكل جيد، هذا يعني أيضًا، كما يشير 9to5Google، أن أداة Gmail لنظام التشغيل iOS ستتمتع بنفس وظائف أداة Android الحالية.

وعندما تم إطلاق الإصدار الأول من أداة Gmail، أشرنا إلى أنها ليست مفيدة بشكل خاص، إنه يوفر حقًا اختصارات لشاشات مختلفة فقط على التطبيق مثل صندوق الوارد الخاص بك ومؤلف البريد الإلكتروني، بشكل حاسم، لا يعرض لك في الواقع الكثير من المعلومات حول رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها، على الرغم من أنه يخبرك بعدد الرسائل غير المقروءة في بريدك الوارد.

ويرجع جزء من افتقار الأداة القديمة إلى وظائفها إلى قيود Apple. لا يُسمح لك حاليًا ببناء تفاعل في أداتك، وأي نقر يقوم به المستخدم يجب أن يتم التعامل معه عن طريق تشغيل التطبيق، لم تتغير هذه القواعد بشكل كبير منذ تقديم الأداة الأولى، لكن التصميم الجديد يوضح أنه لا يزال هناك مجال للمعلومات المفيدة. قد لا تتمكن من أرشفة بريد إلكتروني من شاشتك الرئيسية، على سبيل المثال، ولكن على الأقل ستتمكن من التعرف على ما ينتظر في بريدك الوارد.

كما أعلنت Google أيضًا عن تحسينات قادمة أخرى لتطبيقاتها قد تكون مفيدة للمستخدمين، حيث يتلقى تطبيق Meet (وهو تطبيق دردشة فيديو يركز على الأعمال التجارية) دعمًا لميزة صورة داخل صورة لنظام iOS، بحيث لا يزال بإمكانك رؤية زملائك في العمل أو العرض التقديمي أثناء تبديل التطبيقات للتحقق من ملف أو بريد إلكتروني.

وتقول Google أيضًا إنها ستوسع اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة للأشخاص الذين يستخدمون جداول بيانات Google مع لوحة مفاتيح خارجية (بما في ذلك علبة لوحة مفاتيح Magic من Apple).