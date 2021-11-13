أخبار عاجلة

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار) -
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا -
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة -
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري -
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة -
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور) -
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

الشريك المؤسس لـAirbnb: قطاع السفر تغير للأبد وسنقدم حلولًا لمن "يعمل رقميًا"

Print
مواضيع متعلقة
للمرة الأولى في التاريخ.. مصحف نادر يغادر من أمريكا إلى إكسبو 2020 دبي

للمرة الأولى في التاريخ.. مصحف نادر يغادر من أمريكا إلى إكسبو 2020 دبي

هذا ما قاله وزير خارجية أوكرانيا لـCNN عن بوتين وسط التوترات المتزايدة مع روسيا

هذا ما قاله وزير خارجية أوكرانيا لـCNN عن بوتين وسط التوترات المتزايدة مع روسيا

ما سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وما علاقة تقنية "الجيل الخامس"؟ مسؤولة أمريكية تجيب

ما سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وما علاقة تقنية "الجيل الخامس"؟ مسؤولة أمريكية تجيب

رشا رزق وطارق العربي طرقان يعيدان ذكريات الطفولة لجمهور موسم الرياض

رشا رزق وطارق العربي طرقان يعيدان ذكريات الطفولة لجمهور موسم الرياض