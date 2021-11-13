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سيارة دله البركة تخطف الأنظار في عرض "رد بل" جدة

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عبر سيارتها Williams FW07-01 بقيادة داريو فرانكيتي

سيارة دله البركة تخطف الأنظار في عرض

شاركت دله البركة في عرض "رد بل" التشويقي، الذي يسبق المشاركة في سباق جائزة الكبرى للفورمولا 1، في كورنيش جدة عبر سيارتها Williams FW07-01 التي تملكتها أخيراً بعد أن كانت راعية لها في بطولة العالم سنة 1979.

وقاد السيارة السائق العالمي داريو فرانكيتي؛ بطل سباقات إندي كار في أربع مناسبات.

وتأتي مشاركة دله البركة في هذا العرض احتفاءً ببطولة فورمولا ١ التي تقام للمرة الأولى على أراضي المملكة العربية السعودية.

وكانت دله البركة قد أخذت على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم للفورمولا 1 منذ ما يزيد على 40 عامًا، حيث كانت أحد الرعاة الرئيسين لفريق ويليامز الفائز ببطولة العالم سنة 1979، بقيادة سائق السباقات العالمي الأسترالي آلان جونز.

وشهد الاستعراض، الذي أُقيم على كورنيش مدينة جدة، حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل العائلات والمهتمين برياضة السيارات، واستمتع الجميع بالعروض المختلفة لسيارات الفورمولا1 والدراجات النارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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