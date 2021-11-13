وزير الإسكان يوجه أجهزة المدن باتخاذ الإجراءات لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة و15 مايو، خطة الطوارئ بكل جهاز مدينة والاستعدادات التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار الغزيرة حفاظاً على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدفاع المدني، والاستعداد الكامل لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة، وكذا ضرورة الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرَّات السيول، بجانب نشر التحذيرات بجميع الوسائل حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تشكيل لجنه لإدارة الأزمات والكوارث بالجهاز، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة لمواجهة المخاطر المحتملة بموسم الشتاء، والتنبيه على كافة الإدارات المختصة بالتواجد في مواقعهم في حالات الطوارئ.

وأضافت أنه تم تجهيز كافة المعدات وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات اللازمة لمجابهة أي تقلبات جوية أوكوارث طبيعية، وسرعة التعامل معها، كما تم مخاطبة كافة الشركات العاملة بـ(المحطات – الروافع – المآخذ – شبكات مياه وصرف – تشغيل وصيانة الكهرباء) لرفع حالة الاستعداد القصوى، بجانب التنسيق الدائم مع غرفة عمليات محافظة أسيوط، وشركة المقاولون العرب وإدارة الدفاع المدني والإطفاء ومديرية أمن أسيوط وقسم شرطة أسيوط الجديدة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أنه تم تفعيل منظومة الخط الساخن 15100 لتلقي شكاوى وبلاغات «المياه والصرف والكهرباء» وكافة الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة الرد عليها، كما تم إنشاء صفحة خاصة بالجهاز وتم نشر أرقام كلً من (رؤساء الأحياء – مسئولي الصيانة والتشغيل – كافة المختصين بالطوارئ) لتلقي أي بلاغات، مضيفةً أنه تم رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة لجهاز المدينة، وتشمل( 2 لودر – باك لودر حفار – لودر بوب كات- سيارة كسح مياه – 4 سيارات دوبل كابينة- 3 مقطورات كسح – 3 سيارات قلاَّب)، كما تم التأكيد على جاهزية عدد من المعدات الخاصة بإحدى الشركات بالمدينة وتشمل (2 لودر- 2 حفار- طلمبة شفط مياه- 1 سيارة كسح)، والعمل بحالة جيدة على مدار 24 ساعة، كما تم مخاطبة كافة الشركات لموافاة جهاز المدينة بالمعدات الخاصة بها، والتي يمكن استخدامها في حالة الطوارئ.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه يتم اصطفاف المعدات بشكل مستمر للتأكد من جاهزيتها، والتطهير الدائم لبالوعات الصرف الصحي والمطر والصيانة الدورية لها، حيث يتم دورياً تطهير وصيانة البالوعات ورفع كفاءتها استعداداً لأي طوارئ، بجانب تنفيذ عدد من البالوعات الجديدة لتعزيز منظومة صرف المطر في بعض الأماكن التي تحتاج إلى تعزيز، وذلك ضمن البنود الواردة بعقود التشغيل والصيانة، وكذا التطهير الدوري لشبكات الصرف الصحى.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، الإجراءات التي تم اتخاذها استعداداً لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار الغزيرة بمدينة طيبة الجديدة، والتي شملت تدعيم خطوط الانحدار للصرف الصحي، ومنها تغيير خط الانحدار قطر 600 مم بطول 500 م بالحي السكنى الأول، وإنشاء عدد من غرف صرف الأمطار في أماكن متفرقة بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إلى أنه فيما يتعلق بمحطات المعالجة وتأمين التخلص من الكميات الزائدة، تم تأهيل محطة المعالجة بطاقة 9 آلاف م3/يوم، ورفع كفاءة محطات الرفع بجانب تنفيذ أعمال الصيانة بصفة دورية والتأكد من جاهزية المولدات والطلمبات وخطوط الطرد، وإضافة مصادر للتغذية الكهربائية بمحطات الرفع، حيث أصبحت جميع محطات الرفع والمعالجة تعمل بمصدري كهرباء مختلفين بالإضافة إلى توفير مولد آخر في حالة الطوارىء.

وقال رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم متابعة جاهزية السيارات والمعدات التابعة للجهاز، والتي تشمل ( 3 لوادر- لودر حفار- سيارة كسح- طلمبة نزح متنقلة- ونش إنقاذ- مولد كهرباء متنقل- سيارة إنقاذ- سيارة بيك اب – 4 سيارات تنك مياه)، وكذا متابعة جاهزية المعدات التابعة لشركة الصيانة، والتي تشمل (2 لودر حفار- 4 سيارات كسح – 3 طلمبات نزح متنقلة – 2 ماكينة نزح مياه قطر 6 بوصات- مولد كهرباء متنقل- سيارتي نقل معدات – سيارة نافورى)، بجانب إجراءات أخرى، والتي تشمل صيانة ورفع كفاءة السدود، حيث يوجد بالمدينة 4 سدود لحماية المدينة من أخطار السيول.

من جانبه، أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم التوجيه بسرعة الاستعداد من كافة الإدارات المعنية وأخذ الاحتياطات لمجابهة أخطار الأمطار الغزيرة المحتملة، وذلك في إطار أخذ كافة الاحتياطات لبدء موسم الشتاء والتعامل مع سوء الأحوال الجوية .

وأشار المهندس السيد همام، إلى أنه تم تشكيل فرق عمل مجهزة لمجابهة أخطار الأمطار من أفراد ومعدات وآلات شفط جاهزة للعمل عند اللزوم، مضيفاً أنه تم تطهير جميع المطابق الرئيسية وخطوط شبكات مياه الصرف بالمدينة بجميع مراحلها، كما تم تطهير جميع بالوعات الأمطار ليكون هناك استعداد تام عند حدوث أمطار غزيرة .

وقال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن الجهاز قد انتهى من كافة الاستعداد لمجابهة أخطار الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في حالات الطوارئ.