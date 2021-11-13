الفرح يتحول لسرادق عزاء في العياط ... مقتل شاب أثناء الأحتفال بالعريس

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لقي شاب مصرعه بإصابته برش خرطوش أثناء تواجده في حفل زفاف بمنطقة العياط في محافظة الجيزة قالت التحريات إن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية للاحتفال، فأصاب المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

كان قسم شرطة العياط تلقى بلاغا من المستشفى بإصابة شاب برش خرطوش أثناء تواجده في حفل زفاف بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين أن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش للاحتفال، فقتل المجني عليه بدون قصد، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط السلاح الناري والمتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.