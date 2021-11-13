أخبار عاجلة

أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة -
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور) -
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة) -
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب -
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح -
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة -
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استعدادا للطقس السيئ.. تجهيزات بمراكز الإغاثة والإيواء ومتابعة 34 مخر سيل في المنيا

Print
استعدادا للطقس السيئ.. تجهيزات بمراكز الإغاثة والإيواء ومتابعة 34 مخر سيل في المنيا استعدادا للطقس السيئ.. تجهيزات بمراكز الإغاثة والإيواء ومتابعة 34 مخر سيل في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء واحتمالية هطول أمطار، ومتابعة أية أحداث تقع بدائرة المحافظة.

وتابع المحافظ مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال هطول أمطار غزيرة، من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل ودور كل قطاعات المحافظة مثل الري، الطرق، المرور، الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والإسكان.

ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

وكلف القاضي رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية مع المرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 34 مخرا، لمداومة التطهير لتلك المجاري ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار أو السيول وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة

شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة