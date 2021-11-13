استعدادا للطقس السيئ.. تجهيزات بمراكز الإغاثة والإيواء ومتابعة 34 مخر سيل في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء واحتمالية هطول أمطار، ومتابعة أية أحداث تقع بدائرة المحافظة.

وتابع المحافظ مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال هطول أمطار غزيرة، من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل ودور كل قطاعات المحافظة مثل الري، الطرق، المرور، الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والإسكان.

ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

وكلف القاضي رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية مع المرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 34 مخرا، لمداومة التطهير لتلك المجاري ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار أو السيول وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.