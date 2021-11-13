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مان سيتي وريال مدريد وجالاتا سراي .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-9-2021
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
لمواجهة ظاهرة الربط على «الشعاب المرجانية» مطالب بتركيب وصيانة «الشمندورات» بجزر البحر الأحمر
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"الشريف القابضة" تعلن شراكتها مع كيوبك آرت لإنشاء محطات الشحن للسيارات الكهربائية في المملكة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
شاهد التفاصيل الكاملة لـ"التلفريك" قبل تنفيذه بمنطقة المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 11:56 صباحاً
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