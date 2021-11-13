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مان سيتي وريال مدريد وجالاتا سراي .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-9-2021
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
لمواجهة ظاهرة الربط على «الشعاب المرجانية» مطالب بتركيب وصيانة «الشمندورات» بجزر البحر الأحمر
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"الشريف القابضة" تعلن شراكتها مع كيوبك آرت لإنشاء محطات الشحن للسيارات الكهربائية في المملكة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إعـلان البرهان تشكيل مجلس جديد للسيادة بالسودان يثير ردودا مختلفة بين التأييد والرفض
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 نوفمبر 2021 11:51 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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