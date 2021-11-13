كرة يد.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ14

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واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتينج تصدره لجدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ14 من عمر البطولة، وذلك بعدما فاز على نظيره الشمس بنتيجة (41-31)

وقد خاض سبورتينج جميع مبارياته دون التعرض لأي هزائم.

وجاء الأهلي في المركز الثاني بعد الفوز على هليوليدو بنتيجة (43-28)

بينما حل الزمالك ثالثًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، بعد فوزه على الزهور بنتيجة (39-26)

وجاء طلائع الجيش في المركز الرابع بعدما تعادل مع نادي المعادي بنتيجة (29-29)

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على «فيس بوك» نتائج كل الفرق في الجولة الـ14 من عمر البطولة، وجاءت كالتالي: