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وزير النقل: دخول 15 برج إشارات رئيسي على خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية»

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وزير النقل: دخول 15 برج إشارات رئيسي على خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» وزير النقل: دخول 15 برج إشارات رئيسي على خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية»

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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير عن دخول ١٥ برج رئيسي الخدمة علي خط القاهرة - الاسكندرية للسكة الحديد وذلك في ضمن مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأعلن وزير النقل عن دخول برج برج اشارات بنها والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول ٢٠٨ كيلو متر والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه في الخدمة يكون ١٧٨ كم في الخدمه من إجمالي ٢٠٨ كيلو متر.

- صورة أرشيفية

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و تم حتى الآن دخول عدد ١٥ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب - بنها) و ١٣ برج ثانويه و ٦٩ مزلقان لافتا الى أن برج اشارات بنها يتحكم في عدد ٧٨ سيمافور ضوئي وعدد ٧٠ موتور تحويله.

المصرى اليوم

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