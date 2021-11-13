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تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

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السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر الأول مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم «٢٤» والجهة الجنوبية بباب مكة رقم «٣٧» ومن خلال نقطة تجمع رقم (٣- ٤).

يذكر أن الدخول كان محصورا للنساء في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم «٢٤» ومن خلال نقطة تجمع رقم (٤).

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في أوائل أكتوبر الماضي أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

فقد تقرر بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 10 أكتوبر 2021 ميلادية؛ ما يلي:

أولًا: اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصرى اليوم

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