بعد أزمتها في البرلمان ..تفاصيل مسرحية «المومس الفاضلة» لـ إلهام شاهين وسميحة أيوب

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أثار إعلان الفنانة إلهام شاهين عن إعادة تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» للكاتب جان بول سارتر جدلا كبيرا، وصل إلى البرلمان المصري حيث تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية «المومس الفاضلة»، أو «الساقطة الفاضلة» بحسب ماجاء في طلب الإحاطة، التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا :«طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة للمجتمع والمصرى، بل ومن الممكن ان يطلق عليها فن إباحى»..فما حكاية مسرحية «المومس الفاضلة«؟.

مسرحية المومس الفاضلة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مسرحية «المومس الفاضلة» المقرر أن تجسد بطولتها قريبا، وستقوم بإخراجها سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وفقا لما أعلنت عنه النجمتان خلال لقاءهما في ندوة توقيع إلهام شاهين كتابها «المتمردة» خلال مهرجان شرم الشيخ للمسرح الذي اختتمت فعالياته الخميس.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن مسرحية «المومس الفاضلة» مأخوذة عن الأدب العالمي، من تأليف الأديب العالمي الشهير جان بول سارتر، وجسدتها الفنانة سميحة أيوب على المسرح القومي في ستينيات القرن الماضي، وحققت بها نجاحا كبيرا، وأن الفنانة سميحة أيوب كانت تعتبرها نقلة حقيقية في تاريخها الفني، فعرضت عليها أن تقوم بتجسيدها ورحبت بالأمر وقالت أنها ستخرجها لها.

وأضافت إلهام شاهين: «لم نقرر حتى الآن متى وكيف سيتم صناعتها من جديد، وكل ما حدث أن الفنانة سميحة أيوب تحدثت عنها أثناء فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي»، خلال ندوة تكريمها بالمهرجان، مشيرة إلى أنها كانت نقلة حقيقية في تاريخها الفني، فعرضت عليها أن أجسدها ورحبت بالفكرة وقالت أنها ستخرجها لها.

إلهام شاهين - صورة أرشيفية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية«المومس الفاضلة»،التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا:«طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة للمجتمع والمصرى، بل ومن الممكن ان يطلق عليها فن إباحى» وأوضح محسب، أن القوى الناعمة لها دور في نشر الوعى وتغيير ثقافة المجتمع، وذلك من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة والجميع مع حرية الفن وعدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم تناول موضوعات هادفة، فعلى سبيل المثال هذه الأعمال ستدخل كل بيت، ويشاهدها أطفال، وهذا الاسم للعمل الفني والمضمون غير مناسب، وهناك العديد من الاختيارات في حال ضرورة تقديم هذا العمل الذي يتحدث عن العنصرية في إشارة دون ذكر هذه المصطلحات صراحة في مجتمعنا الشرقي.

سميحة أيوب وإلهام شاهين و أشرف زكى خلال فعاليات المهرجان

أشار عضو مجلس النواب أيمن محسب، إلى أنه ليس معنى أن هذه الرواية لكاتب كبير هو «جان بول سارتر» إنها تتناسب مع ثقافة المجتمع المصرى، ففي الوقت الذي تحرص الدولة المصرية على بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال الاهتمام بالنشء ومحاربة الأعمال المبتذلة، مثل هذه الأعمال يكون له مردود سلبى على المجتمع، وليس كل الاقتباس من الأدب الغربى يتماشى مع ثقافتنا ويجب إعادة النظر في هذه الأعمال، مع الأخذ بالأسباب ضرورة فتح آفاق جديدة للإبداع وتشجيع الكتاب المصريين لتناول موضوعات هادفة من داخل المجتمع المصرى.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين ما يٌقدم من جرعة فنية وثقافة المجتمع، وهذا لا يعنى وضع قيود على الفن بقدر ما يعنى نقطة نظام لصالح تنشئة أجيال جديدة لديها وعى وثقافة مع ضرورة إحياء الفن المصري والهوية والثقافة المصرية.

مسرحية «المومس الفاضلة»، من فصل واحد ولوحتين، وتقوم هذه المسرحية على البطلة «ليزي»، وهي مومس أمريكية، في نفسها بقية من حب الخير والحق، بقيت في نفسها بعد ما التهمت الحياة الامريكية سائرها، رأت رجلا أبيض يقتل زنجيا، وهي تري في عمل الأبيض جريمة، ولكن «فرد» ابن عم الابيض، وهو أيضا أحد زبائنها، يطلب منها أن تشهد أن الابيض قتل الزنجي حين حاول اعتصابها من باب الدفاع عنها، فترفض، واذا بالبوليس يهددها بالقاء القبض عليها بتهمة البغاء إن لم تقم بهذه الشهادة، فلا تجد مفرا من الرضوخ .

وحين تتوجه مع «فرد» إلى بيتها تجد زنجيا آخر هاربآ في حمآمها فرارا من البيض، فيفعل «فرد»، ما فعله ابن عمه، ويقتل الزنجي، وتثور «ليزي» وتخطف المسدس منه لتطلق عليه النار، ولكن «فرد» يغريها بالوعود، وانه سوف يهب لها بيتا جميلا على ضفة النهر، وسيكون زبونا دائما لها ثلاث مرات في الاسبوع، فتعطية المسدس، وتسكت هذه المومس الفاضلة، وتقف أمام القاضي بتهمة القتل لتأخذ القضية منحى مختلفا.