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الجيزة: رفع 9636 طن مخلفات في الهرم والدقي

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الجيزة: رفع 9636 طن مخلفات في الهرم والدقي الجيزة: رفع 9636 طن مخلفات في الهرم والدقي

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة برفع9636 طن مخلفات بنطاق أحياء مدينة الجيزة شملت حي الهرم والدقي.

وقامت بحملات نظافة وتجريد ،وكنس آلي وغسيل ودهانات شملت طريق الفيوم، ميدان الرماية، ومثلثة الرماية بطريق الفيوم، وميدان النصر ومدخل مينا هاوس وشارع الهرم وامتداد طريق إسكندرية بنطاق حي الهرم .

كما قامت فرقة ورش الصناعات ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محمل عليها ماكينة اللحام وذلك لأعمال تركيب غطاء حديد لحجرة موتور المياه بمثلثة ميدان الرماية بطريق الفيوم بنطاق حي الهرم، وشارع وزارة الزراعة، وشارع التحرير بنطاق حي الدقي.

المصرى اليوم

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