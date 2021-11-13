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أصيب 16 شخصا في 4 حوادث انقلاب بطرق الصعيد السريعة في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 16 شخصا في 4 حوادث انقلاب بطرق المحافظة.

وأصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة رقم 4166 ن ج ل، ملاكي «تمناية» بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال مصنع السكر غرب مدينة ملوي، نتيجة السرعة.

وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مدخل قرية بني حسن الشروق، بابوقرقاص، جنوب المنيا.

وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية أسفل كوبري النيل بمدينة المنيا، وإصابة شخصين اثنين في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية ماقوسة، بمركز المنيا.

وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة والمركزية، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.