قيمتها 900 ألف جنيه.. أمن القليوبية يحبط ترويج 90 طربة حشيش

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نجحت مديرية أمن القليوبية في القبض على عنصر إجرامى قبل ترويجة شحنة حشيش تقدر بنحو 90 طربة حشيش في مدينة بنها وتكثف الجهود للقبض على متهم أخر وتم التحفظ على المتهم وسيارة يقودها والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية تفيد قيام عنصريين إجراميين من مقيمان في محافظة الشرقية بترويج المخدرات في قرى ومدينة بنها.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير الامن فتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد عنانى مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى ان المتهمان من احدى مناطق محافظة الشرقية ولهمامعلومات جنائية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهاعلى عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وفى احد الاكمنة القى القبض على احدهما اثناء إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش وزن 9 كيلو جرام وطبنجة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى وهاتف محمول وسيارة وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 900 الف جنية وتولت النيابة التحقيق.