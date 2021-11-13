ضبط 34 طن مواد غذائية غير صالحة في حملات على القاهرة والقليوبية

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والقليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط ضبط ثلاجة لتجهيز اللحوم بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 1٫900 طن لحوم بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمخالفة للقانون.

وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط 5 قضايا 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت 32٫89 طن مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويشتبه في فسادها وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.