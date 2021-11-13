بخطوات بسيطة .. كيف تقوى جهازك المناعى ليقاوم الفيروسات ؟

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أكد الدكتور محمد أبو عامر متخصص الفيروسات والطفيليات بجامعة المنوفية ، أن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض و الميكروبات و يعمل جهاز المناعة بداية من ‫الجلد الذي يمثل حاجزاً وقائياً تتحطم عنده هجمات الجراثيم حيث يحتوي ‫الجلد على أُس هيدروجيني حمضي بعض الشيء يحول دون تسلل البكتيريا و الفيروسات إلى الجسم وتعمل الأغشية المخاطية وشعر الأنف وأهداب الشعب ‫الهوائية على منع مرور الجراثيم إلى داخل الجسم.

وأشار أبو عامر أن الجراثيم إذا تمكنت من دخول الجسم عبر الطعام فإن اللعاب هو الذي ‫يحاول التصدي لها وإذا فشل في ذلك فإن حمض المعدة يتولى الأمر، وإذا لم ينجح هذا الدفاع الطبيعي في القضاء على مسببات الأمراض، فعندئذ ‫ينشط الجسم الدفاع المتخصص، وهذه الخلايا تسمى الخلايا اللمفاوية ‫البائية والخلايا اللمفاوية التائية، التي تنتمي أساساً إلى مجموعة ‫خلايا الدم البيضاء، وتطور هذه الخلايا أجساماً مضادة تؤثر بشكل خاص على ‫مسببات الأمراض المعروفة في الجسم.

ونصح أبو عامر بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى ، وتأتى على رأس القائمة الخضروات داكنة الأوراق مثل السبانخ والجرجير ، وتناول الفواكه الغنية بفيتامين "سي" كالبرتقال واليوسفي و ذلك لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة التي تحفزمن قدرة مناعة الأطفال و كبار السن و مرضى الأمراض المزمن ، تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان، البيض ، وتناول المكسرات كالسوداني واللوز والكاجو لأنها من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعي ومحاربة الفيروسات.

وحذر الدكتور محمد أبو عامر من تناول الأطعمة التي لا تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية ، أو الوجبات السريعة لأنها تضعف الجهاز المناعي ، والتقليل من تناول السكريات لأنها تضعف من قوة جهاز المناعة للأطفال و كبار السن و مرضى الأمراض المزمنة ، والحرص على تناول السوائل الدافئة والماء لتحسين وظائف الجسم ورفع المناعة ، وتقديم طبق السلطة على مائدة الطعام في الوجبات الثلاث الرئيسية.

وأكد عامر على ضرورة الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس لأن فيتامين "د" الموجود يعزز قدرة الجهاز المناعي ، بجانب ممارسة الرياضة لأنها تساعد على تقوية كل أجهزة الجسم ومنها الجهاز المناعي ، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمه للحماية من الفيروسات.