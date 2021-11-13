«الداخلية»: ضبط سيارة ومالكها لطمس لوحاتها المعدنية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن سيارة لا تحمل لوحة معدنية خلفية وطمس اللوحة الأمامية بشكل يعيق قراءتها بالمخالفة لشروط التراخيص.

بالفحص تم تحديد مالك السيارة وتبين أن السيارة مُنتهية الترخيص، وتم ضبط السيارة صحبة مالكها وتبين عدم حمله لرخصة قيادة وأن اللوحات المعدنية بها طمس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت تغريم مالك السيارة، وجارى إيقاف رخصة تسيير السيارة بمعرفة إدارة المرور المختصة وفقاً لقانون المرور.