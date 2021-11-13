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الأرصاد: حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة .. وأمطار على الشمال حتى الثلاثاء

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الأرصاد: حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة .. وأمطار على الشمال حتى الثلاثاء الأرصاد: حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة .. وأمطار على الشمال حتى الثلاثاء
"فرحان العنزي": توقعات بتشكل سحب رعدية ورياح نشطة وتساقط لحبات البرد

الأرصاد: حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة .. وأمطار على الشمال حتى الثلاثاء

أكد مدير فرع مركز الأرصاد الوطني بتبوك فرحان العنزي، أن حالة من عدم الاستقرار للأجواء بالمملكة بدأت من مساء أمس الجمعة، بهطول الأمطار على الساحل الغربي للمملكة ابتداء من أملج وينبع، ثم امتدت خلال ساعات الليل إلى نواحي منطقة تبوك والأجزاء المحاذية لها.

وأضاف العنزي، في مداخلة مع قناة : بدأ تأثير الأمطار في الأجواء على منطقة مكة المكرمة وجدة ورابغ والمناطق المحاذية لها.

وتابع: يتوقع كذلك أن تستمر حالة تأثير الأمطار اليوم إلى يوم الثلاثاء لتشمل بعض المناطق مثل حائل والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من القصيم، ولا يستبعد أن تتكون بعض السحب الرعدية النشطة تصاحبها رياح نشطة ومن الممكن أن يكون هناك بعض تساقط لحبات البرد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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