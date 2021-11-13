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أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قرداحي: لست متمسكا بمنصبي وأحترم السعودية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 نوفمبر 2021 11:18 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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