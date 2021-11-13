تحذير عاجل عن تقلبات الطقس و درجات الحرارة ..بيان من الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد حلال الساعات المقبلة، وقالت أن درجات الحرارة من اليوم ستثبت عند معدلاتها الطبيعية لهذا التوقت من كل عام، ليكون الطقس خلال ساعات النهار معتدل على كافة أنحاء البلاد، ومائلا للبرودة خلال فترة الليل.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد أن فصل الخريف يشهد في كل عام تقلبات جوية سريعة، بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

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وأضافت منار غانم لـ«برنامج هذا الصباح» على لقناةextra news، أن الأسبوع الحالي سوف يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لتكون معدل الطبيعي لتسجل العظمى في القاهرة الكبري ما بين 26 و27 درجة ومن المتوقع ان تشهد البلاد انخفاض في درجة الحرارة بشكل محلوظ مع بداية الأسبوع المقبل.

واوضحت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، ان سقوط الأمطارستكون الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والسلوم اليوم.

وحددت الأرصاد الجوية الأماكن المتوقع المتوقع أن تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة لتصل رعدية وسيول على فترات متقطعة مثل مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب، شلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية منها إلى جنوب البلاد.

سقوط الأمطار في القاهرة والسواحل الشمالية - صورة أرشيفية

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وأضافت الأرصاد في البيان لها أن سقوط الأمطار ستكون من متوسطة إلى خفيفة وتصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق جنوب سيناء، جنوب الصعيد مثل نويبع وكاترين والأقصر، ستكون وأمطار خفيفة ومتقطعة على مناطق من السواحل الغربية للبلاد مثل السلوم ومطروح، وطالبت الارصاد الموظنين باتخاذ كل التدابير الممكنة لمواجهة تقلبات الطقس بهدف منع وقوع حوادث في الطرق السريعة.

القاهرة 27 17، والإسكندرية 26 18، وادي النطرون 26 18، وطنطا 27 17، وشبين الكوم 27 17، ودمنهور 26 18، وبلطيم 26 17، ومطروح 23 17، والسلوم 22 18، وبورسعيد 27 19، ودمياط 27 19، والزقازيق 27 19، والمنصورة 27 19، والإسماعيلية 28 18، والسويس 27 19، والعريش 28 19، ورفح 28 18، ونويبع 26 22، وطابا 25 20، وشرم الشيخ 28 21درجة.

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الفيوم 28 16، وبني سويف 27 16، والمنيا 26 16، أسيوط 30 1، والغردقة 28 20، ومرسى علم 27 19، وسوهاج 30 1، وقنا 31 18، والأقصر 31 19، وأسوان 32 20، والوادي الجديد 32 18، وشلاتين 32 20، وحلايب 31 21 درجة.