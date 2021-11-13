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«نقطة مياة تساوي حياة».. ندوة بمركز شباب طحلة في بنها

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«نقطة مياة تساوي حياة».. ندوة بمركز شباب طحلة في بنها «نقطة مياة تساوي حياة».. ندوة بمركز شباب طحلة في بنها

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نظم مجلس إدارة مركز شباب طحلة في بنها ندوة بعنوان «نقطة مياة تساوى حياة» برعاية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية وإشراف أحمد يحيي مدير إدارة شباب بنها.

حاضـر في الندوة الدكتور محمد هيكل استشارى معالجة المياة والمستشار العلمى لأكاديميه البحث العلمى الذي قدم شرحا حول كيفيه تكوين المياه وأهميتها ونصيب كل فرد من المياه في فضلا عن أن كل نقطه مياه لها دور في البناء والتنمية.

وأكد على عدم إلقاء أي مخلفات على جانبي نهر النيل خاصه لأن الفيروس الواحد يتكاثر لملايين الفيروسات وتكلفه متر المياه في التحليه مكلف والطبيعي أننا سندفع ثمن هذة التكلفه من صحتنا كما نوه إلى أن الزياده السكانيه تساعد في نقص نصيب الفرد في الحصول على المياه .

وأوصت الندوة بنشر ثقافه ترشيد المياه والتوعية بأهميتها من خلال مدارس القري وعمل رحله للاطفال والشباب لتفقد بعض محطات المياة باعتبارها إحدى المشروعات القوميه عمل دورات تدريبية مجانية للمهندسين بالقرى لتعلم كيفيه تصاميم عمل محطات المعالجه أو التحليه ونشر ثقافة الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر لترشيد استهلاك المياه .

وقامت دينا عماد بكر إحدى فتيات القرية بإلقاء قصيدة شعر للحث على ترشيد المياة وكيفية الحفاظ عليها من الإهدار والتلوث.

عقدت الندوة بحضور سمير الكومى رئيس مجلس ادارة مركز الشباب وفارس على نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد المليجي أمين الصندوق ونواب برلمان شباب مصر وشباب وأطفال قريه طحلة.

المصرى اليوم

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