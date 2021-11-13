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تداول ٨٧٣ طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول ٨٧٣ طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول ٨٧٣ طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول (873 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و( 322 شاحنة ) شملت حركة الصادرات ( 471 طن ) بضائع عامة و( 185 شاحنة ).

شملت حركة الواردات ( 402 طن ) بضائع عامة و( 137 شاحنة ) ويتواجد ( 12 ) سفن على ارصفة المواني .

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة «الرياض» متجهة إلى ضبا، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة «أمل» بحمولة ( 72 شاحنة ) و( 20 ملاكي ). وغادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة (50 شاحنة) و( 6 ملاكي )، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة( 112 شاحنة ) و( 19 ملاكي ).

كما غادر الميناء السفينة ( Sea Penevolence ) متجهة إلى الهند بحمولة( 29600 طن ) فوسفات.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة ايلة ( وصول / سفر )، كما استقبل 65 شاحنة بحمولة 402 طن وتصدير 23 شاحنة بحمولة 471 طن و( 15 سيارة ملاكي ).

المصرى اليوم

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