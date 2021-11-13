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القوى العاملة : 32 شركة تشارك في ندوة السلامة وتصاريح العمل ببورسعيد

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القوى العاملة : 32 شركة تشارك في ندوة السلامة وتصاريح العمل ببورسعيد القوى العاملة : 32 شركة تشارك في ندوة السلامة وتصاريح العمل ببورسعيد

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نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول تصاريح العمل وتحقيق الحوادث في مجال السلامة والصحة المهنية .

وقال السيد السنجابي مدير المديرية: إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته.

وأكد مدير المديرية، حرص وزارة القوى العاملة على الاهتمام بالعاملين في جميع القطاعات (حكومى- عام- خاص- استثماري)، ومتابعة الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يحقق حماية العاملين والمنشآت والمترددين عليها وحماية المجتمع ككل .

في نفس السياق أكد المهندس شريف موسي أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين القطاع الخاص والقوى العاملة من أجل بيئة عمل آمنة يعرف فيها العامل حقوقه وواجباته .

وناقشت الندوة الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص أنواع المخاطر في بيئة العمل وطرق التحكم والسيطرة على تلك المخاطر، والتي من أهمها إجراء نظام تصاريح العمل والذى يعد أحد الأسباب الجوهرية للتحقيق في الحوادث، كما تناولت نظام التصاريح من حيث المفهوم، وكيفية الإصدار، ومدة الصلاحية، والأشخاص المسئولين عن التصريح، وانواع التصاريح، وكيفية التنسيق بين الأعمال المختلفة التي تحتاج أكثر من تصريح .

وألقي المحاضرات الكيميائيين إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، عبير أبوزيد مدير مكتب بورفؤاد، ونجلاء بسيونى، وفايز رخا.

المصرى اليوم

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