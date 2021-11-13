«تنمية المشروعات الصغيرة» يعد دراسة ميدانية لـ 1500 قرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دراسة ميدانية لـ 1500 قرية، لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل .

وشملت هذه الدراسة العديد من المحاورالاقتصادية والاجتماعية والاحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية اوتجارية وخدمية.

وتحتوى كل دراسة على خطة عمل لدعم هذه الموارد وتعظيم امكانيات كل قرية من خلال تدريب الشباب والفتيات على العديد من الحرف والصناعات لتأهيلهم لسوق العمل أوالتشغيل الذاتي أوتوفيردورات تدريبية متخصصة من خلال جهاز تنمية المشروعات تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة أومتناهية الصغروتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة الأمرالذى يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

وتعاون الجهازفى اعداد الدراسة مع مختلف الوزارات والجهات والمعنية منها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والقوى العاملة ومؤسسة “حياة كريمة”.

واعد الجهازبناء على هذه الدراسات الميدانية 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات وذلك كمرحلة أولى حيث يقوم خبراء الجهازباستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

وتتضمن هذه الدراسات أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وقد تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة “حياة كريمة” واحتياجات المواطنين فيها وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.