قبل حسن شاكوش..مغنيون خارج نقابة المهن الموسيقية دون رجعة

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«بناقص منه، قرارنا لا رجعة فيه» تعبير ساقه نقيب المهن الموسيقية الفنان الفنان هاني شاكر، في تعليقه عن إمكانية عودة مغني المهرجانات حسن شاكوش للغناء من جديد، بعد توقيفه من قبل النقابة على خلفية مشكلته مع رضا البحراوي قبل حوالي شهرين، قائلاً :«ما فعله شاكوش شيء خطير، لأنه أدى الغناء بكلمات إباحية، والفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء»، وأضاف خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»: «الغلط اللي غلطه ده أنا وكل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تماماً دون رجعة، بناقص حسن شاكوش»، وتابع: «أطلع أغني غنوة إباحية على المسرح، وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى العربية، الطبالين ولادنا وإخواتنا، المثل موجود أنا عارف، لكن يطلع يقوله على المسرح ويبقى قاصد الإهانة هذا لا يجوز».

وسبق موقف نقابة المهن الموسيقية من إعادة حسن شاكوش للغناء مواقف مشابهة لعدد من الفنانين في تعامل النقابات الفنية معهم بعد ورود أو صدور تصرفات لهم غير لائقة نستعرضها في السطور التالية:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، منع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات والراب، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، وذلك حسب البيان الصادر في شهر سبتمبر 2021.

عفروتو - صورة أرشيفية

ضم قرار منع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات والراب، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، منع التعامل مع المغنيين عفرتو ومروان موسى، حيث أنهما ليس أعضاءً ولم يحصلا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة في قرارها من التعامل معهما، كما احتوى القرار على منع التعامل مع المغنيين ريشا وكوستا، حيث أنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بشأن منع الغناء على فلاشة، كما منعت نقابة الموسيقيين التعامل مع محمود معتمد، لكونه ليس عضوًا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على «فلاشة».

مروان موسى - صورة أرشيفية

في عام 2014 قررت نقابة الموسيقين برئاسة الفنان مصطفى كامل وقف سما المصري ومنعها من الغناء وشبطها من النقابة حيث كانت عضوة منتسبة بها، بسبب ظهورها في فيديوهات بالملابس المكشوفة عبر قناة «فلول» التي كانت قد أطلقتها قبل أن يتم غلقها فضلا عن تعمدها بأفعال خادشة للحياء وتتنافي مع المجتمع المصري، بل خرجت سما المصري لتتحدث عن الحجاب، حينما قالت إنها سترتديه، ثم تراجعت بحجة أنها كانت كذبة أبريل، وهو ما رفضه نقيب المهن الموسيقية، خاصة أنه يعتبر أن الدين خط أحمر لا مساس له.