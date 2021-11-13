«الداخلية» تكشف حقيقة غلق مجهولين طريق «حدائق أكتوبر»

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من السيارات تسير عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائرى الأوسطى، ويزعم خلاله ناشر مقطع الفيديو قيام مجهولين بغلق الاتجاه الآخر بعوائق بالقرب من منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين أن المنطقة ذات كثافة سكانية بسيطة وحركة سير المركبات فيها خفيفة، والطريق يوجد به تجمعات رمال وأتربة بمناطق متفرقة في الاتجاهين نظراً لحداثة العقارات والمبانى بالمكان.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع المخالفات، وتم تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.