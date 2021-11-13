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ساندرا سمير تتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا للتنس

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ساندرا سمير تتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا للتنس ساندرا سمير تتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا للتنس

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نجحت ساندرا سمير، لاعبة الوطني للتنس، في التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا في منافسات الفردي.

واستطاعت ساندرا التفوق على مواطنتها لميس الحسين في المباراة النهائية.

وتستضيف ملاعب الحي الوطني بالمنزه بتونس منافسات النسخة السادسة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية للتنس خلال الفترة بين 8 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

وتوجت ساندرا بذهبية منافسات الزوجي، بينما استطاعت كلا من لميس الحسين وياسمين مصطفى تحقيق المركز الثالث في منافسات الزوجي.

ومن المنتظر أن تنطلق غدا منافسات الفرق حيث يلتقي حيث يواجه منتخب الرجال مع نظيره الكيني في منافسات قبل النهائي بينما يصطدم منتخب السيدات بالمنتخب التونسي صاحب الأرض .

وتضم البعثة المصرية المشاركة كلا من اللاعبين عمرو العسراوي وشريف مخلوف وكريم الفقي في منافسات الرجال تحت قيادة المدرب عمرو غنيم، بينما يمثل المنتخب المصري في منافسات السيدات كلا من ساندرا سمير ولميس الحسين وياسمين مصطفى بقيادة المدربة يمني فريد حشيش.

المصرى اليوم

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