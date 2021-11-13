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«بنغرق في شبر مايه».. نائبة تطالب بإعلان خطة مواجهة الأمطار والسيول

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«بنغرق في شبر مايه».. نائبة تطالب الحكومة بإعلان خطة مواجهة الأمطار والسيول «بنغرق في شبر مايه».. نائبة تطالب بإعلان خطة مواجهة الأمطار والسيول

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طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رئاسة الوزراء بالإعلان عن خطة لمواجهة السيول والأمطار خلال فصل الشتاء، والتدابير اللازمة التي اتخذتها لحماية المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار، مؤكدة بأن الدولة المصرية تسير بخطط تنمية محددة وواضحة، ولابد أن تكون خطة مواجهة الأمطار على نفس الأولوية.

وأضافت أبوشقة، في بيان لها، أنه لا بد من الاستعانة بتجارب الدول في هذا الشأن لتقليل الخسائر في الأرواح وفي البنية التحتية، باتباع إجراءات متطورة وحديثة، بدلا من تدهور البنية التحتية بالمحافظات، لافتة إلى أنه يمكننا الاستفادة من هذه المياه وإعادة استخدامها في الزراعات وري الحدائق وغيرها.

وتابعت بأن هناك محافظات أخرى قادمة، ولا بد من التعامل بشفافية كاملة في هذا الشأن، وأن لا تترك الأمور بدون خطة مسبقة لتفادي توقف الحياة الذي حصل في أسوان أمس الجمعة وأصابها بالشلل التام.

وأضافت أبوشقة أنه لا بد من تكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظواهر تفاديا لتعطل المرور وانقطاع الكهرباء، وعدم اتخاذ إجراءات قديمة ومسالك عفا عنها الزمن خاصة في محافظات الإسكندرية ومطروح وغيرها من المحافظات الساحلية، لأننا «بنغرق في شبر ميه» بمعني الكلمة.

المصرى اليوم

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