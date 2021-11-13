الأمطار تغرق شوارع مرسى علم.. وجهود لإزالة تنجمعات المياه (صور)

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تابع اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم السبت، سقوط أمطار متقطعة على أنحاء متفرقة من المدينة، فيما أغرقت المياه عددا من الشوارع، وتم حصر تجمعات المياه وشفطها.

وشدد عدلى على ضرورة التأكد من سحب تراكمات المياه الموجودة بالشوارع، بواسطة شركة المياه والشرب والصرف الصحى بمرسى علم، وإدارة وحدة الحماية المدنية.

وكلف عدلى قسم الكهرباء بمراجعة العوازل والأسلاك المكشوفة، بجميع الأعمدة الكهربائية دخل المدينة وتغييرها، لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد ينتج جراء سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين.