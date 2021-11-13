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القوى العاملة : تعيين 6131 شاباً بينهم 19 من ذوي القدرات بالشرقية

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القوى العاملة : تعيين 6131 شاباً بينهم 19 من ذوي القدرات بالشرقية القوى العاملة : تعيين 6131 شاباً بينهم 19 من ذوي القدرات بالشرقية

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6131 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 19 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 2669 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2769 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي- إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 398 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر عن تحرير 175 محضر سلامة و89 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 942 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 317 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 109 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 189 تفويض ووكالة لشركات بها 316 فرصة عمل .

وأوضح مدير المديرية أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 3 تراخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون .

المصرى اليوم

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