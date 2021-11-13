القوى العاملة : تحصيل 43 ألف جنيه مستحقات ممرضة بجدة

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول علي مستحقات "وفاء.ع.أ.أ" ممرضة مصرية، كانت تعمل لدى إحدى مستشفيات المدينة المنورة ، بلغت إجماليها 10 آلاف و420 ريالا سعودياً أى ما يوازى 43 ألفاً و 659 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات الممرضة المذكور لدى مستشفى المدينة الوطني بالمدينة المنورة وديا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع مستشفى المدينة الوطني ، وتم الحصول علي مستحقات الممرضة "وفاء.ع.أ.أ" وبلغت ١٠٤٢٠ ريال مكافأة عن العمل ساعات اضافية أثناء فترة ضغط كورونا العام الماضي، وذلك بحولة محلية من مستشفى المدينة الوطني، وقد قامت الممرضة بنقل كفالتها بإحدى مستشفيات جده.