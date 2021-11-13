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رغم الأمطار وسوء الطقس.. إقبال سياحي على جولات «السيتي تورز» في الغردقة (صور)

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رغم الأمطار وسوء الطقس.. إقبال سياحي على جولات «السيتي تورز» في الغردقة (صور) رغم الأمطار وسوء الطقس.. إقبال سياحي على جولات «السيتي تورز» في الغردقة (صور)

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رغم سوء حالة الطقس وسقوط أمطار خفيفة وسرعة الرياح والسحب والغيوم، لم تتأثر جولات «السيتي تورز» التي يتم تنظيمها لمئات السائحين يوميا للتعرف على معالم مدينة الغردقة وعلى العادات والتقاليد المصرية، وشهدت إقبالا من السائحين من مختلف الجنسيات.

كما لم تتأثر الحركة البحرية، وشاركت مئات اللنشات التي تقل نحو ألفي سائح في الرحلات البحرية لشواطئ الجزر والمحميات الطبيعية.

ورصدت «المصري اليوم» عدة مجموعات سياحية في أثناء زيارتها لمنطقة كورنيش الشيراتون بالغردقة وهم يلتقطون الصور التذكارية والسيلفي بخلفية شاطئ البحر واللنشات البحرية المتجهة للجزر والمحميات ومناطق الغوص.

المصرى اليوم

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