أخبار عاجلة

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة) -
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب -
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح -
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة -
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعلان نتائج انتخابات نادي المنيا الرياضي.. وعاطف عبدالجابر رئيسًا

Print
إعلان نتائج انتخابات نادي المنيا الرياضي.. وعاطف عبدالجابر رئيسًا إعلان نتائج انتخابات نادي المنيا الرياضي.. وعاطف عبدالجابر رئيسًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار أحمد السيد محمود، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نادي المنيا الرياضي، فوز المحاسب عاطف عبدالجابر برئاسة مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ١٢٤١.

صوت في الانتخابات ٢٧٥١ ناخبا من أصل ٤٥٢٥ ناخبا لهم حق التصويت، من بينهم ٢٣٣٠ صوتا صحيحا، و٤٢١ صوتا باطلا.

وجاء مصطفى فتحي يونس نائباً لرئيس مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ٦٣١، وخالد فايز أمينا للصندوق بإجمالي أصوات ٧٣٢.

أعضاء فوق السن: رحاب سراج ١٢٤٣ ونور الدين مدكور ١١٩٨ وشادي عادل ٩٨١ صوت واحمد على رجب ٧٣٧ وهاني صدقي ٧١٢.

وأعضاء تحت السن: على بهاء فكري ١٤٦٦، محمود فتح الله ١٣٤٥.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة

أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة

غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور)

غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور)

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر

مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة)

مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة)