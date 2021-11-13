إعلان نتائج انتخابات نادي المنيا الرياضي.. وعاطف عبدالجابر رئيسًا

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أعلن المستشار أحمد السيد محمود، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نادي المنيا الرياضي، فوز المحاسب عاطف عبدالجابر برئاسة مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ١٢٤١.

صوت في الانتخابات ٢٧٥١ ناخبا من أصل ٤٥٢٥ ناخبا لهم حق التصويت، من بينهم ٢٣٣٠ صوتا صحيحا، و٤٢١ صوتا باطلا.

وجاء مصطفى فتحي يونس نائباً لرئيس مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ٦٣١، وخالد فايز أمينا للصندوق بإجمالي أصوات ٧٣٢.

أعضاء فوق السن: رحاب سراج ١٢٤٣ ونور الدين مدكور ١١٩٨ وشادي عادل ٩٨١ صوت واحمد على رجب ٧٣٧ وهاني صدقي ٧١٢.

وأعضاء تحت السن: على بهاء فكري ١٤٦٦، محمود فتح الله ١٣٤٥.