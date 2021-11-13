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صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

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صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام سورية بوصول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، النبأ يتحدث عن وصول وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة السورية دمشق.

وحسب تقارير إعلامية، فكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في استقباله.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى إلى سوريا منذ 10 أعوام.

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد في العشرين من أكتوبر الماضي.

العربية 

جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام سورية بوصول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، النبأ يتحدث عن وصول وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة السورية دمشق.

وحسب تقارير إعلامية، فكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في استقباله.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى إلى سوريا منذ 10 أعوام.

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد في العشرين من أكتوبر الماضي.

العربية 

جي بي سي نيوز

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