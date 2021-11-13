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الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

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الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 % الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
إجمالي الوفيات وصل إلى 19,531 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة

الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,278,838 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,497,640 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,531 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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