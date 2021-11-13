أخبار عاجلة

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة) -
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب -
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح -
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة -
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استشاري: التدخين وزيادة الوزن وراء تزايد حالات الضعف عند الرجال

Print
استشاري: التدخين وزيادة الوزن وراء تزايد حالات الضعف عند الرجال استشاري: التدخين وزيادة الوزن وراء تزايد حالات الضعف عند الرجال
"براشا": نسبة حالات تأخر الإنجاب تصل إلى 15 % بين المتزوجين وهذه الأسباب

استشاري: التدخين وزيادة الوزن وراء تزايد حالات الضعف عند الرجال

كشف استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل بن محمد إعجاز براشا، أن نسبة حالات تأخر الإنجاب تصل إلى 15 % عند المتزوجين، وهذه الأعداد في تزايد بسبب تأخير وتأجيل موضوع الزواج والحمل عند النساء رغبة في تحقيق مراتب أعلى في السلم الوظيفي والحياة العملية، مبيناً أن عمر الزوجة هو العامل الأهم في تحديد نسبة نجاح الحمل سواء بالطريقة الطبيعية أو بالتدخلات الطبية والتقنيات المساعدة للإنجاب.

وقال "براشا"؛ من الأسباب التي بدأت تزيد في السنوات الأخيرة حالات الضعف عند الرجال بسبب التدخين وزيادة الوزن، وغير ذلك وحالات انسداد قنوات فالوب عند النساء بسبب التهابات الحوض أو العمليات مثل القيصريات أو الزائدة ومسبّبات أخرى.

وتابع، عند تقييم حالات تأخر الإنجاب نجد أن أهم الأسباب المؤدية للتأخر تكون عند الرجال في 35 % من الحالات (أهمها نقص عدد الحيوانات المنوية أو حركتها أو زيادة نسب التشوهات فيها)، وأيضاً عند النساء 35 % (أهمها ضعف التبويض وانسداد قنوات فالوب وضعف مخزون المبيض) وفي 15 % من الحالات يوجد سبب مشترك عند الزوج والزوجة، وفي 15 % من الحالات المتبقية لا يمكن الوصول إلى أي سبب لتأخر الحمل.

وأوضح براشا؛ أنه ورغم زيادة حالات تأخر الإنجاب نجد في المقابل زيادة نجاح عمليات المساعدة الطبية في الإنجاب، بسبب التطور الهائل في الوسائل العلاجية وتقنيات أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري، حيث تصل نسبة النجاح في المحاولة الواحدة إلى 70 % للفئة العمرية أقل من 35 سنة، وتقل هذه النسبة تدريجيا مع زيادة عمر الزوجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية

جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية