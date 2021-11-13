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الاضطرابات الجوية تضرب جدة.. أمطار غزيرة وعواصف وهذه تنبيهات

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الاضطرابات الجوية تضرب جدة.. أمطار غزيرة وعواصف وهذه تنبيهات الاضطرابات الجوية تضرب جدة.. أمطار غزيرة وعواصف وهذه تنبيهات
48 ساعة غير مستقرة تحمل أجواءً شتوية.. وصور الأقمار تبلور وتكشف

الاضطرابات الجوية تضرب جدة.. أمطار غزيرة وعواصف وهذه تنبيهات

تتأثر مدينة جدة، بأحوال جوية غير مستقرة، تُعد الأولى من نوعها لهذا الموسم؛ حيث بدأت الحالة منذ ساعات نهار اليوم السبت، وتستمر حتى نهار الإثنين -بمشيئة الله- وتحمل معها الأجواء الشتوية الماطرة بعد طول انقطاع.

وبحسب "طقس العرب"، وحول تفاصيل الحالة الماطرة وتأثيراتها المُباشرة على مدينة جدة، تُظهر صور الأقمار الاصطناعية نشوء أحوال جوية غير مستقرة قُبالة سواحل جدة، حيث تُظهر صور الأقمار كميات كبيرة وكثيفة من السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر قُبالة سواحل مدينة جدة.

ويُتوقع أن تتأثر مدينة جدة بعبور تشكيلات من هذه السحب الرُكامية الرعدية على فترات، تترافق بزخاتٍ متفاوتة من الأمطار، ولا يُستبعد أن تكون الأمطار غزيرة احياناً بشكل محلي ومترافقة بزخاتٍ من البرد، وقد تعمل على حدوث التجمّعات المائية وارتفاع في منسوب المياه في بعض الطرق، على أن تستمر فرص الأمطار بشكل متفاوت حتى يوم الإثنين.

وتحمل الحالة تنبيهات من خطر انزلاق المركبات على الطرقات مع هطول الأمطار، ومن الرياح الهابطة التي قد ترافق السحب الرعدية القادمة من البحر الأحمر، كما تنبّه من شدة غزارة الأمطار على فترات، وشدة العواصف الرعدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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