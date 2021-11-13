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الري: إزالة 16 ألف تعدِ على نهر النيل والمصارف.. وتأهيل 3189 كيلومتر من الترع

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الري: إزالة 16 ألف تعدِ على نهر النيل والمصارف.. وتأهيل 3189 كيلومتر من الترع الري: إزالة 16 ألف تعدِ على نهر النيل والمصارف.. وتأهيل 3189 كيلومتر من الترع

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تواصل وزارة الموارد المائية والرى الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية السبت أن الهدف من أعمال ازالة التعديات على المجارى المائية هو تحسين عملية ادارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين، مشيرا إلى انه تم حتى تاريخه ازالة حوالى ١٦٣٥٢ حالة تعدى على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات في إطار الحملات الموسعة للازالات.

واضاف «عبدالعاطي» انه تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل حيث تم في محافظة القاهرة تنفيذ عدد (٢٢) قرار ازالة بمركز التبين على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وتنفيذ عدد (١٢) قرار ازالة بناحية ابو النمرس عبارة تعديات متنوعة كافيتريات وأسوار ورسو مخالف وكوبري خرسانى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفيما يتعلق بازالة التعديات في محافظة اسيوط أكد وزير الري انه تم تنفيذ عدد (١٥) قرار إزالة لمبانى عباره عن غرف واحواش واسوار بمساحة (١٢١٤) متر مربع بناحيه النواوره بمركز البدارى بأسيوط وقد تم ذلك بمعرفه المخالفين وعلي نفقتهم إستباقا لحمله الإزاله مشيرا إلى انه في محافظة دمياط تم تنفيذ عدد (٣٠) قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن حالات ردم وتعديات متنوعة بمساحة ٩١٦.٥ متر مربع، وتنفيذ عدد (١٤) قرار ازالة بالأقصر منهم (٩) ازالات تمت بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣١٨٩ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع باطوال تصل إلى ٤٥٧٠ كيلومتر بالاضافة لتوفير الاعتمادات المالية لترع باطوال ١٩٥٨ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل اجمالى الاطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ٩٧١٧ كيلومتر.

واوضح وزير الري انه تم طرح اعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٩ كيلومتر، وجارى العمل في باقى الاطوال.

المصرى اليوم

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