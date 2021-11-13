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قبل «مليونية الغضب».. غلق الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم

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قبل «مليونية الغضب».. غلق الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل «مليونية الغضب».. غلق الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم

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أغلقت السلطات السودانية معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة الخرطوم، اليوم السبت؛ قبيل احتجاجات واسعة النطاق دعت إليها تنسيقيات عدة رفضًا لتشكيل مجلس سيادة جديد.

وأفادت قناة «سكاي نيوز» بأن السلطات في ولاية الخرطوم أصدرت قرارًا بإغلاق جميع الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.

وسبق أن دعت المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم للمشاركة والحشد فيما سمتها «مليونية الغضب»، تحت شعار «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية».

وأمس الجمعة، أدّى أعضاء مجلس السيادة الجدد في السودان، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقال التلفزيون السوداني إنَّ محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأعضاء مجلس السيادة الجدد قاموا بأداء القسم أمام البرهان ورئيس القضاء.

وأصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قرارًا تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من قراره بحل مجلسي السيادي ومجلس الوزراء بقيادة عبدالله حمدوك.

المصرى اليوم

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