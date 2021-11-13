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قالت الفنانة فيفي عبده أن شخصية «كيداهم» في مسلسل «كيد النساء» هي الاقرب لشخصيتها الحقيقية.

وتابعت «فيفي»: «في البيت دي طريقتي وأسلوبي، وبنسى الأسامي، وبفضل أقول انتي يابت انتي، ومبركزش في الأسامي، حتى لإخواتي، وفي البيت على طبيعتي، بنسى الاسامي حتى الناس اللي حواليا».

وأضافت فيفي عبده خلال حوارها مع الإعلامية إنجي على في برنامج «أسرار النجوم»: «شخصية كيداهم شبهي لأنها تحب الضحك والهزار وزيي، أنا عندي كاريزما، وخفة دم، ربنا مديني كاريزما وخفة دم، وبأكره النكد، النكد وحش، وبيعمل حاجات، الواحد بيحتاج لصاحبة أ وصديق، أنا أحب الأصحاب الرجالة مش الستات، بعض الستات بيغيروا وده طبيعي، يحبوكي ويقلبوا عليكي في ثانية، الرجالة لما تتكلمي معاهم وتبقى جدعة، بحب أقعد معاهم وتتكلمي معاهم».

ووجهت «فيفي» نصيحة للنساء ردا على سؤال الإعلامي إنجي على :«محدش بيحب النكد، وبيكبر ويعجز، وبيعيي، متستستلموش للنكد، لو اتنكدت هنكد عليا».